VMwae Workstation ile VCSA Yönetin ( Manage )

Merhaba bu video aslında öylesine çalışır iken ortaya çıkmış bir video planlamış ve denenmiş bir durum değil yani. :) Video' da şu durum var biliyorsunuz ki vCenter server' i yönetmek için vSphere Client ( benim favorim ) vSpher Web Client var ve aktif şekilde yönetebiliyoruz ayrıca ben size VMwaare Workstation ile vCenter ortamını nasıl yönetebileceğimizi ve vCenter' e VMware Workstation ile nasıl sanal makine oluşturulacağını gösteren bir video hazırladım umarım beğenirsiniz.